Артилеристи показали влучне попадання в окоп окупантів: ефектне відео

Українські військові продовжують боронити українську землю від окупантів та ефектно знищувати ворога. Так, 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон показав снайперське влучання в окоп росіян.

Відео опублікували в Telegram-каналі 8 ОГШБ – підрозділу у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Артилерія працювала спільно з аеророзвідкою.

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Завдяки злагодженій роботі було знищено живу силу ворога, які вже навіть окопалися. Ймовірно, на такий "подарунок" від ЗСУ росіяни не очікували.

Відео дня

Нагадаємо, що спецпризначенці Служби безпеки України знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок". Для цього бійці Центру спецоперацій "А" використали FPV-дрон.

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