Артиллеристы уничтожили российский грузовик ночью в лесополосе (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать вооружение и технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, бойцы 31-й отдельной механизированной бригады ночью ликвидировали грузовик россиян.

Защитники Украины нанесли удар с гаубиц Д-30. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что корректировку осуществлял 116-й батальон 110-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Читайте также: Артиллеристы ВСУ на Бахмутском направлении уничтожили минометный расчет россиян (взрывное видео)

На видео можно увидеть, как грузовик оккупантов движется по лесополосе ночью, а затем останавливается между деревьями, чтобы спрятаться. Аэроразведчики обнаружили передвижение россиян и передали координаты.

Видео дня

На следующих кадрах видно точное попадание в цель, от чего грузовик взорвался. Время и место уничтожения российского автомобиля не сообщается по соображениям безопасности.

Напомним, бойцы 8-го полка специального назначения имени Князя Изяслава Мстиславича из миномета накрыли группу оккупантов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!