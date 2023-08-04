Артилеристи знищили російську вантажівку вночі у лісосмузі (відео)

Українські військові продовжують знищувати озброєння та техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 31-ї окремої механізованої бригади вночі ліквідували вантажівку росіян.

Захисники України завдали удару з гаубиць Д-30. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Зазначається, що коригування здійснював 116 батальйон 110-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Читайте також: Артилеристи ЗСУ на Бахмутському напрямку знищили мінометний розрахунок росіян (вибухове відео)

На відео можна побачити, як вантажівка окупантів рухається лісосмугою вночі, а тоді зупиняється поміж дерев, щоб заховатися. Аеророзвідники виявили пересування росіян та передали координати.

Відео дня

На наступних кадрах видно точне влучання у ціль, від чого вантажівка вибухнула. Час та місце знищення російського авто не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці 8-го полку спеціального призначення імені Князя Ізяслава Мстиславича з міномета накрили групу окупантів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!