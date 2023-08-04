Артилеристи ЗСУ на Бахмутському напрямку знищили мінометний розрахунок росіян (вибухове відео)

60 окрема механізована Інгулецька бригада на Бахмутському напрямку розгромила мінометний розрахунок російських інтервентів. Після влучання артилерії довгий час детонували боєприпаси ворога.

Відповідне відео роботи бійців 60 окремої механізованої Інгулецької бригади з'явилося у Телеграм-каналі генерал-полковника, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

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"Знищення артилерією 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади мінометного розрахунку росіян з подальшою детонацією боєприпасів", – йдеться в описі до цих кадрів.

Пропонуємо також переглянути відео, як бійці 8-го полку спеціального призначення імені Князя Ізяслава Мстиславича з міномета накрили групу окупантів.

Раніше заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр розповіла, скільки територій вдалося звільнити українським військовим упродовж контрнаступу. За її словами, деокуповано площу близько 241 кв. км на півдні та сході.

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