Астрономы впервые подтвердили влияние темной материи на галактики

Астрономы из Университета Калифорнии в Беркли совершили значительное открытие, проливающее свет на роль темной материи в формировании и развитии галактик. Их исследование впервые предоставляет наблюдательные доказательства того, что темная материя действительно влияет на эволюцию галактик.

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Это исследование является значительным шагом в нашем понимании Вселенной. Оно показывает, что темная материя – это не просто невидимое вещество, но и активный компонент, играющий важную роль в формировании и эволюции галактик, пишет phys.org.

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Темная материя – это невидимое вещество, составляющее около 85% всей материи во Вселенной. Ее существование невозможно наблюдать напрямую, но ее влияние на видимую материю, такую как звезды и газ, можно обнаружить с помощью гравитационных линз и других методов.

Исследователи изучили 260 галактик разных типов и сравнили их свойства с расчетами, основанными на моделях темной материи. Их результаты показали, что галактики с большим количеством темной материи имеют звезды, отличающиеся по возрасту, химическому составу и скорости формирования от звезд в галактиках с меньшим количеством темной материи.

Это свидетельствует о том, что черная материя не просто пассивный фон, а играет активную роль в формировании и эволюции галактик. Ее гравитационное влияние может влиять на траектории звезд, газ и пыль, а также на образование новых звезд.

Это исследование является важным шагом в разгадке тайны темной материи. Ученые планируют провести дальнейшие исследования, чтобы лучше понять, как темная материя влияет на галактики и раскрыть ее природу.

Вот некоторые ключевые моменты исследования:

Впервые найдены наблюдательные доказательства влияния темной материи на эволюцию галактик.

Свойства звезд в галактиках зависят от количества темной материи в гало.

Темная материя играет активную роль в формировании и эволюции галактик.

Последующие исследования помогут лучше понять темную материю и ее роль во Вселенной.

Напомним, ученые обнаружили планету с океанами лавы всего в 73 световых годах от Земли.

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