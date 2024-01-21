"Как ранняя Земля": Ученые нашли планету с океанами лавы всего в 73 световых годах от нас

Ученые обнаружили экзопланету, которая лишь немного больше Земли и вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, в 73 световых годах от нас. Это самая маленькая найденная нами планета в возрасте менее 500 миллионов лет.

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Планета, названная HD 63433 d, вращается вокруг своей звезды на чрезвычайно узкой орбите каждые 4,2 дня. Это означает, что она и ее звезда находятся очень близко друг к другу, настолько близко, что HD 63433 d, вероятно, приточно заблокирован, одна сторона всегда обращена к звезде. Об этом пишет Science Alert.

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Поскольку это полушарие всегда получает всю тяжесть тепла от звезды, ее поверхность, вероятно, является постоянным морем расплавленных пород, с дневной температурой 1570 Кельвинов (1297 по Цельсию или 2366 по Фаренгейту).

Хотя HD 63433 d очень похожа на Землю по размеру, она очень отличается от нее по условиям своей поверхности. Этот мир является примером того, как экзопланеты могут формироваться и эволюционироваться в разных условиях.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования расскажут нам больше о HD 63433 d, включая его массу и плотность. Эта информация поможет нам понять, из чего состоит планета и есть ли у нее атмосфера.

Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик".

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