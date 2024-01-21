"Як рання Земля": Вчені знайшли планету з океанами лави всього в 73 світлових роках від нас

Вчені виявили екзопланету, яка лише на трішки більша за Землю і обертається навколо зірки, схожої на Сонце, за 73 світлових роки від нас. Це найменша знайдена нами планета віком менше 500 мільйонів років.

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Планета, названа HD 63433 d, обертається навколо своєї зірки на надзвичайно вузькій орбіті кожні 4,2 ​​дні. Це означає, що вона і її зірка знаходяться надзвичайно близько один до одного, настільки близько, що HD 63433 d, ймовірно, припливно заблокований, одна сторона завжди звернена до зірки. Про це пише Science Alert.

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Оскільки ця півкуля завжди отримує весь тягар тепла від зірки, її поверхня, ймовірно, є постійним морем розплавлених порід, з денною температурою 1570 Кельвінів (1297 за Цельсієм або 2366 за Фаренгейтом).

Хоча HD 63433 d дуже схожа на Землю за розміром, вона дуже відрізняється від неї за умовами на своїй поверхні. Цей світ є прикладом того, як екзопланети можуть формуватися і еволюціонувати в різних умовах.

Вчені сподіваються, що подальші дослідження розкажуть нам більше про HD 63433 d, включаючи його масу і щільність. Ця інформація допоможе нам зрозуміти, з чого складається планета і чи є у неї атмосфера.

Нагадаємо, дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Після їхньої смерті в космосі помітили "пончик".

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