Вперше астрономи побачили галактику, в якій немає жодної зірки

Астрономи з американської обсерваторії Грін-Бенк випадково виявили величезну галактику, яка не містить видимих зірок. Об'єкт, названий J0613+52, розташований на відстані близько 270 мільйонів світлових років від Землі.

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Галактика має форму спіралі, характерну для інших галактик, але її візуально відрізняє відсутність зірок. Астрономи вважають, що J0613+52 може бути першою відомою протогалактикою в найближчому Всесвіті. Про це пише Financial Express.

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Протогалактики – це перші галактики, які утворилися після Великого вибуху. Вони складаються переважно з газу і пилу, з яких згодом утворюються зірки.

У випадку J0613+52, схоже, що процес зореутворення не відбувся. Причиною цього може бути те, що газ в галактиці занадто розріджений. Крім того, J0613+52 розташована далеко від інших галактик, які могли б сприяти зореутворенню.

Дослідники сподіваються, що подальші дослідження J0613+52 допоможуть краще зрозуміти ранній Всесвіт і процеси, що призвели до утворення галактик.

Нагадаємо, дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Після їхньої смерті в космосі помітили "пончик".

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