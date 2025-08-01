Атака россии на Киев 31 июля: количество погибших возросло до 28, из них – трое детей (фото)

Число жертв ночной атаки на Киев 31 июля возросло до 28 человек, среди погибших – трое детей. Ранения получили 159 человек, из них 16 – дети. Спасатели всю ночь и утро работали на месте разрушенного жилого дома в Святошинском районе, где из-под завалов извлекли тела десяти погибших, включая ребенка двух лет.

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Об этом сообщили Министерство внутренних дел, спикер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире марафона новостей, начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram. Около восьми часов утра Хорунжий сообщил об обнаружении еще одного тела под завалами, уточнив, что число погибших достигло 27 человек.

Вскоре, в 8:34, Тимур Ткаченко сообщил, что число жертв увеличилось до 28. По словам спикера ГСЧС, есть вероятность, что эта цифра еще вырастет, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, россия атаковала Киев дронами и ракетами.