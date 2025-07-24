Російська армія атакувала Одесу та Черкаси дронами: зайнялась пожежа на Привозі, є влучання у будинки та цвинтар (фото, відео)

У ніч на 24 липня Росія здійснила масштабну атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. У результаті обстрілу серйозно постраждала цивільна інфраструктура: було зруйновано дев’ятиповерховий житловий будинок, пошкоджено ринок "Привоз", історичні архітектурні об’єкти та інші будівлі. У місті спалахнули масштабні пожежі, четверо осіб отримали поранення.

Про це повідомили голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram, ДСНС Одещини, Одеська обласна прокуратура. Попри роботу протиповітряної оборони, удар безпілотників призвів до займання кількох об’єктів. Вогонь охопив два поверхи в багатоповерхівці, дах двоповерхового будинку, кілька торговельних павільйонів та автозаправку. Також зафіксовано пошкодження пам’яток архітектури в центрі Одеси — території, яка охороняється ЮНЕСКО.

Пізніше в ДСНС уточнили, що через влучання у багатоповерхівку мешканці з п’ятого по восьмий поверх залишилися без житла. Існує загроза обвалу будівельних конструкцій. Рятувальникам вдалося евакуювати 33 особи, ще п’ятьох дістали з заблокованих квартир. Унаслідок удару також було пошкоджено приватний будинок та АЗС, де виникли нові осередки займання. Спочатку повідомлялося про трьох поранених, однак станом на ранок кількість постраждалих зросла до чотирьох. Усі отримали акустичні травми та уламкові поранення.

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Тієї ж ночі повітряного удару зазнали і Черкаси. За даними Повітряних сил ЗСУ, у місті зафіксували активність безпілотників і подальше застосування ракет. Перші вибухи пролунали після другої ночі, а близько 4:10 у південно-західному районі сталося два потужних вибухи. Через обстріл були зафіксовані перебої з електропостачанням та інтернетом.

Міський голова Анатолій Бондаренко закликав містян не відкривати вікна й пообіцяв надати деталі після з’ясування обставин. За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, у місті виникло кілька пожеж, які вдалося ліквідувати до ранку. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали семеро осіб, серед яких є дитина.

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