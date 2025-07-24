Российская армия атаковала Одессу и Черкассы дронами: загорелся пожар на Привозе, попадание в дома и кладбище (фото, видео)

В ночь на 24 июля Россия совершила масштабную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. В результате обстрела серьезно пострадала гражданская инфраструктура: был разрушен девятиэтажный жилой дом, поврежден рынок "Привоз", исторические архитектурные объекты и другие здания. В городе вспыхнули масштабные пожары, четыре человека получили ранения.

Об этом сообщили председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, ГСЧС Одесской области, Одесская областная прокуратура. Несмотря на работу противовоздушной обороны, удар беспилотников привел к возгоранию нескольких объектов. Огонь охватил два этажа в многоэтажке, крышу двухэтажного дома, несколько торговых павильонов и автозаправку. Также зафиксировано повреждение памятников архитектуры в центре Одессы — охраняемой ЮНЕСКО территории.

Позже в ГСЧС уточнили, что из-за попадания в многоэтажку жильцы с пятого по восьмой этаж остались без жилья. Существует угроза обрушения строительных конструкций. Спасателям удалось эвакуировать 33 человека, еще пятеро достали из заблокированных квартир. В результате удара также был поврежден частный дом и АЗС, где возникли новые очаги возгорания. Сначала сообщалось о трех раненых, однако по состоянию на утро количество пострадавших возросло до четырех. Все получили акустические травмы и обломочные ранения.

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В ту же ночь воздушный удар получили и Черкассы. По данным Воздушных сил ВСУ, в городе зафиксировали активность беспилотников и последующее применение ракет. Первые взрывы прогремели после двух ночи, а около 4:10 в юго-западном районе произошло два мощных взрыва. Из-за обстрелов были зафиксированы перебои с электроснабжением и интернетом.

Мэр Анатолий Бондаренко призвал горожан не открывать окна и пообещал предоставить детали после выяснения обстоятельств. По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, в городе возникло несколько пожаров, которые удалось ликвидировать до утра. По предварительным данным, в результате атаки пострадали семь человек, среди которых есть ребенок.

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