'Авдеевка — самое большое поражение': в ВСУ назвали потери окупантов

Под Авдеевкой Донецкой области российские военные Вооруженные силы Российской Федерации понесли большие потери. С 10 октября враг мин потерял около 6500 человек личного состава.

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Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун во время телемарафона. Он отметил, что под Авдеевкой российские военные удерживают до 40 тысяч боевиков.

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"Если говорить о количестве потерь, то Авдеевка – это самое большое поражение россиян. Ведь если считать с 10 октября, то общие потери противника в Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составили почти 6500 человек", – сказал Александр Штупун.

Он отметил, что украинские военные уничтожили 100 танков и 250 единиц другой бронированной техники ВС РФ на Авдеевском направлении. Также за последние сутки ВСУ поразили 5 танков врага, в том числе Т-90 третьего поколения.

По словам Штупуна, российские оккупанты в дальнейшем пытаются оцепить город, однако они уменьшили количество авиаударов. Оккупанты могли перебросить на другие направления, где ему тяжело, по погоде или другим причинам, считают в ВСУ.

"В настоящее время враг наносит 2-4-7 авиаударов, хотя раньше их было за 20. Но враг провел 51 боевое столкновение, он не сдается. Это в основном Авдеевка и Марьинка. Безуспешными наступательными действиями были в районах Керамика, Новокалиново, Степного, Авдеевки, Опытного и Тоненького. Там отбито более 15 атак", — добавил Александр Штупун.

Напомним, на Запорожском направлении воины Сил Специальных операций уничтожили российскую технику на 25 млн долларов.

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