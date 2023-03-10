Авиация ВСУ нанесла сокрушительный удар по российским позициям: видео

Армейская авиация нанесла мощный удар с вертолетов по российским позициям. Украинские пилоты продолжают приближать победу Украины.

Видео опубликовала 16-я отдельная бригада армейской авиации "Броды" в соцсетях. Там заметили, что работают там, где они нужны.

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"Мы там – где нужны! Вместе к ПОБЕДИ!", – говорится в сообщении на Facebook-странице бригады.

Видео дня

Напомним, что 8-й отдельный горно-штурмовой батальон показал самое персидское попадание в окоп россиян. Артиллерия работала совместно с аэроразведкой и зафиксировала все на камеру.

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Сонцепек". Для этого бойцы Центра спецопераций "А" использовали FPV-дрон.

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