Банты, перчатки и мини: свадебные трендовые платья 2023 года (фото)

Влюбленные пары продолжают жениться в Украине, несмотря на войну. Количество браков за первые полгода установило рекорд и выросло на 21%.

Какие свадебные и венчальные платья будут уместны в 2023 году пишет модное издание Vogue. О каких дизайнерских модных тенденциях идет речь, читайте дальше в материале.

Обратите внимание на платья с открытыми плечами и оперными перчатками. Этот стиль навеян ретро-модой Голливуда.

Этот модный аксессуар времен Монро перешел в современный мир.

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Лучше всего будут подходить атласные, шелковые, полупрозрачные и блестящие длинные перчатки.

Присмотритесь к коллекциям платьев с открытыми плечами MoniqueLhuillier, LiliHod, Scorcesa и HalfpennyLondon, чтобы вдохновиться на создание модных образов.

Вторая тенденция на свадьбах этого года – это прозрачность.

Модные платья в таком стиле можно посмотреть у дизайнеров GaliaLahav, JulieVino и PrinaTornari.

Нежные и невесомые полупрозрачные платья станут отличным выбором для модниц в этом году.

Другая тенденция в моде свадебных платьев – это банты.

Дизайнеры предлагают как большие аксессуары, так и маленькие элементы, придающие романтичности этому праздничному событию.

Этот нежный элемент уже был использован в платьях ElisSaab и Viktor & Rolf.

Драматическое платье-кейп. Это модный вариант вуали, что позволит моднице выделиться на фоне использования традиционной фаты.

Эту тенденцию подхватили дизайнеры ReemAcra, JulieVino.

Интересная деталь прикрывает руки и придает загадочность и яркий эффект для образа невесты.

Также дизайнеры не забыли про мини на свадьбу.

Эта тенденция впервые появилась несколько сезонов назад, а в этом году окончательно утвердилась в коллекции модных дизайнеров.

Такие сексуальные платья предлагают такие бренды как HalfpennyLondon, KaviarGauche и PronoviasbyVeraWang.

В них также не забывают о модных тенденциях, как банты, а также невесомость ткани.

Ранее UAportal писал, какие модные тенденции перейдут с прошлого года в 2023 год. Какие вещи останутся актуальными в этом году, читайте в нашем материале.

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