Банти, рукавички та міні: трендові весільні сукні 2023 року (фото)
Закохані пари продовжують одружуватись в Україні, не дивлячись на війну. Кількість шлюбів за перші пів року встановила рекорд і виросла на 21%.
Які весільні та вінчальні сукні будуть доречними у 2023 році пише модне видання Vogue. Про які дизайнерські модні тенденції йдеться, читайте далі у матеріалі.
Зверніть увагу на сукні з відкритими плечима та оперними рукавичками. Цей стиль навіяний ретро-модою Голівуду.
Цей модний аксесуар часів Монро тепер перейшов у сучасний світ.
Найкраще будуть пасувати атласні, шовкові, напівпрозорі та блискучі довгі рукавички.
Придивіться до колекцій суконь з відкритими плечима від MoniqueLhuillier, LiliHod, Scorcesa та HalfpennyLondon, щоб надихнутися на створення модних образів.
Друга тенденція на весіллях цього року - це прозорість.
Модні сукні в такому стилі можна підгледіти у дизайнера GaliaLahav, JulieVino та PrinaTornari.
Ніжні та невагомі напівпрозорі сукні стануть чудовим вибором для модниць цього року.
Інша тенденція у моді весільних суконь - це банти.
Дизайнері пропонують як великі аксесуари, так і маленькі елементи, що додають романтичності цій святковій події.
Цей ніжний елемент вже використали у сукнях ElisSaab та Viktor & Rolf.
Драматична сукня-кейп. Це модний варіант вуалі, що дозволить модниці виділитися на фоні використання традиційної фати.
Цю тенденцію підхопили дизайнери ReemAcra, JulieVino.
Цікава деталь прикриває руки та додає загадковості і яскравого ефекту для образу нареченої.
Також дизайнери не забули про міні на весілля.
Ця тенденція вперше з'явилася кілька сезонів тому, а цього року остаточно утвердилася серед колекції модних дизайнерів.
Такі сексуальні сукні пропонують такі бренди, як HalfpennyLondon, KaviarGauche та PronoviasbyVeraWang.
В них також не забувають про модні тенденції, як банти, а також невагомість тканини.
Раніше UAportal писав, які модні тенденції перейдуть з минулого року в 2023 рік. Які речі залишаться актуальними цього року, читайте в нашому матеріалі.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!