Баристы назвали топ-4 дополнений к кофе, которые сделают его еще вкуснее
Если привычный вкус кофе вам уже надоел, предлагаем попробуем дополнить и изменить его с помощью топингов.
Об этом пишет radiotrek.
Кондитерский сироп
Сиропы со вкусом шоколада, орехов, карамели и другие сделают вкус вашего кофе интереснее. Обращайте внимание на то, что в них содержится много сахара.
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Растительное молоко
Попытайтесь добавить к кофе овсяное, миндальное, соевое или кокосовое молоко. Они сделают вкус напитка нежным, а некоторые виды растительного молока могут быть достаточно диетическими.
Также, кофе можно добавить немного сливочного масла, это придаст напитку кремовый оттенок.
пряности
Корица, имбирь, кардамон или другие по вкусу. У кофе будет интересный привкус.
Также можно добавить в кофе щепотку соли, которая отнимет чрезмерную горечь напитка.
Кокосовое масло
Чайная ложка кокосового масла придаст кофе экзотический вкус.
Напомним, мы уже писали о 5 продуктах, которые нельзя добавлять в кофе.
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