Базовая соцпомощь для украинцев: кто имеет право на выплату и какую сумму можно получить

В течение следующих двух лет в Украине будет реализовываться пилотный проект Министерства социальной политики, который предусматривает введение базовой социальной помощи. Она должна заменить несколько существующих видов социальных выплат.

Согласно проекту, украинцы, чей месячный доход не превышает 4 500 гривен, будут иметь право на получение доплат от государственного бюджета. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на постановление правительства №371.

В постановлении указано, что подать заявку на получение помощи украинцы с невысокими доходами смогут в два этапа.

С 1 июля к участию в программе смогут присоединиться лица, которые получают:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

помощи на детей одиноким матерям;

помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства которых неизвестно.

С 1 октября к указанным категориям могут присоединиться другие граждане, которые отвечают требованиям и критериям проекта.

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Право на получение базового дохода будут иметь:

граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине;

беженцы или те, кто нуждается в дополнительной защите.

Следует отметить, что базовую социальную помощь не смогут получить лица, находящиеся на временно оккупированных территориях без определенной даты завершения оккупации, а также украинцы, проживающие за пределами страны.

Как будет назначаться базовая помощь

Базовую социальную помощь будут предоставлять на семью, и получить ее сможет один из ее членов, который будет уполномоченным представителем. Выплаты будут осуществляться на 6 месяцев, с возможностью автоматического продления.

В состав семьи входят:

мужа и жену;

детей младше 18 лет и студентов до 23 лет;

детей, которым исполнилось 18 лет, однако они имеют инвалидность и группы или II группы;

нетрудоспособных родителей, проживающих с семьей;

лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью или людей в возрасте от 80 лет и старше;

мужчину и женщину, имеющих общих детей, однако не женаты.

В то же время, в состав семьи не включают:

тех, кто находится на полном государственном содержании;

находится за границей или в плену;

пропавшие без вести при особых обстоятельствах.

Заявление на получение базовой социальной помощи можно подать непосредственно в сервисном центре Пенсионного фонда или через мобильное приложение "Действие".

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Какая сумма базовой помощи

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между минимальным базовым уровнем дохода и общими доходами семьи.

Базовый уровень дохода составит 4 500 гривен на каждого человека. Для представителя семьи помощь будет составлять 100%, а для остальных членов семьи – 70%. Для лиц с инвалидностью помощь также будет 100%. Лица, не имеющие права на пенсию, смогут получать помощь в зависимости от имеющегося трудового стажа.

Помощь не будет назначена в таких ситуациях:

если трудоспособные люди от 18 до 60 лет не учились, никогда не имели работы или не пытались ее найти более 3 месяцев;

если семья приобрела недвижимость, валюту или совершила другие покупки на сумму более 100 000 гривен в течение года;

если семья имеет более 100 000 гривен на счете или облигациях;

если семья имеет вторую квартиру, дом, автомобиль младше 15 лет (однако есть исключения).

Напомним, ранее мы рассказывали, что государство ввело новую базовую социальную помощь.

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