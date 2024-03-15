Беспилотники атаковали воронежскую область рф: под удар попал военный аэродром (видео)

Ночью 13 марта жители бутурлиновки в воронежской области слышали мощные взрывы и выстрелы. Известно, что БПЛА совершили нападение на военный аэродром, расположенный всего в четырех километрах от города.

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Согласно информации, опубликованной телеграмм-каналом Astra, на территории аэродрома были обнаружены обломки, свидетельствующие об инциденте. Также канал выложил кадры стрельбы, на которых российская ПВО пытается помешать беспилотникам поразить намеченные цели.

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Напомним, в среду утром, 13 марта, жители российского рязани слышали взрывы на местном нефтеперерабатывающем заводе. Впоследствии там поднялся масштабный пожар.

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