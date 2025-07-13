Бесплатная растаможка авто: кто из украинцев имеет право на льготу

В начале полномасштабной войны Украина установила нулевую растаможку для всех автомобилей. Однако со временем это решение было отменено. Однако некоторые граждане все же сохранили право на бесплатную растаможку.

На данный момент освобождение от уплаты пошлины действует только для лиц, импортирующих автомобили из-за рубежа для нужд ВСУ. Эту норму содержит пункт 197.11 Налогового кодекса Украины, сообщает UAportal со ссылкой на "24 Канал".

Правила льготного импорта автомобилей следующие:

Автомобили могут быть ввезены только по инициативе военных или конкретной воинской части. Использовать транспортное средство для личных нужд запрещается.

Официальным покупателем должна выступать украинская общественная организация или благотворительный фонд.

Для пересечения границы необходимо подать документы, в частности специальную декларацию для вывоза гуманитарной помощи из ЕС и ID-номер.

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Как импортировать автомобиль из-за границы для личного использования

Другие граждане обязаны уплатить НДС, акциз и пошлину при импорте автомобилей в Украину. Процедура растаможки выглядит следующим образом:

При самостоятельном процессе растаможки важно оформить договор купли-продажи и получить техпаспорт на автомобиль во время покупки. Далее необходимо подать предварительную таможенную декларацию в таможенный орган, где будет происходить оформление. Этот документ является обязательным для ввоза авто на территорию страны.

Не забывайте о необходимости перечислить денежный залог, который покрывает полную стоимость растаможки, на счет таможни.

При пересечении границы может возникнуть потребность доплатить дополнительные средства из-за изменений в курсе валют или изменения стоимости автомобиля.

После этого транспортное средство получает сертификат, который подтверждает его соответствие требованиям Украины.

Завершающий этап таможенного оформления включает заполнение таможенной декларации. В Украине автомобиль нужно зарегистрировать в соответствующих органах.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине появились новые автомобильные номера.

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