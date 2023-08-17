Бесплатное лекарство для детей: в Минздраве рассказали, как его получить

Дети в Украине могут получить бесплатные медикаменты для лечения различных заболеваний. В частности, онкологических и онкогематологических, редких (орфанных) заболеваний.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook. Отметили, что полный перечень болезней, через которые предоставляются бесплатные лекарства для детей, можно увидеть здесь.

Для того чтобы получить бесплатное лекарство нужно обратиться к врачу для получения необходимого назначения на лечение. После обследования и назначения медикаменты можно получить бесплатно в вашей больнице или в любой другой, куда их доставили.

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В случае, если лекарства нет в местной больнице, существует возможность обратиться в другое медицинское учреждение или инициировать перераспределение между больницами. Эта процедура проходит через структурные подразделения здравоохранения, взаимодействующие для обеспечения доступа к нужным препаратам.

Представитель подразделения здравоохранения подает запрос руководителю больницы, который сотрудничает со структурными подразделениями в регионе. Если перераспределение согласовано, лекарство перемещается из одной больницы в другую.

Напомним, ранее мы писали, что в первую очередь против кори должны привиться дети с бронхиальной астмой, сахарным диабетом или другим хроническим заболеванием. У таких детей есть риск развития серьезных осложнений после болезни.

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