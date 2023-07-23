Высок риск развития серьезных осложнений: кто в первую очередь нуждается в прививке против кори

В Минздраве заявили, что дети с бронхиальной астмой, сахарным диабетом или другим хроническим заболеванием в первую очередь должны прививаться против кори. Поскольку у таких детей есть риск развития серьезных осложнений после болезни.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook. Вакцинация против кори сохранила около 20,3 миллиона детских жизней по всему миру в течение 2000-2016 годов.

Наличие у ребенка бронхиальной астмы, сахарного диабета или других хронических заболеваний является показанием для вакцинации. Такие малыши нуждаются в прививке в первую очередь, ведь риск развития серьезных осложнений после болезни для них значительно выше, говорилось в сообщении.

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В то время как по рекомендации ВОЗ, в стране должно быть привито двумя дозами трехкомпонентной вакцины КПК, используемой в Украине, по меньшей мере 95% детей. Это необходимо для обеспечения надежной защиты от болезни. В частности, вакцины КПК защищают сразу от трех заболеваний: кори, эпидемического паротита ("свинки") и краснухи. Также получить прививку КПК для детей можно бесплатно в пределах Национального календаря профилактических прививок.

Если в больнице нет вакцины против кори, в Минздраве советуют обратиться к руководителю медучреждения или в департамент здравоохранения или Центр контроля и профилактики болезней, если руководитель не может предоставить необходимую информацию. Также вы можете обратиться в контакт-центр Минздрава за номер 0 800 60 20 19, чтобы узнать, поступала ли вакцина против кори в вашу область.

Напомним, украинский врач-педиатр Евгений Комаровский объяснил, почему детям можно гулять по улице при простуде. По его мнению, это даже будет способствовать более быстрому выздоровлению.

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