Високий ризик розвитку серйозних ускладнень: хто першочергово потребує щеплення проти кору

У МОЗ заявили, що діти з бронхіальною астмою, цукровим діабетом чи іншим хронічним захворюванням першочергово повинні щепитися проти кору. Оскільки в таких малюків є ризик розвитку серйозних ускладнень після хвороби.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ у Facebook. Зазначили, що вакцинація проти кору зберегла близько 20,3 мільйона дитячих життів по всьому світу протягом 2000-2016 років.

Наявність у дитини бронхіальної астми, цукрового діабету чи інших хронічних захворювань якраз є показанням для вакцинації. Такі малюки потребують щеплення в першу чергу, адже ризик розвитку серйозних ускладнень після хвороби для них значно вищий, йшлося в повідомленні.

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Тоді як за рекомендацією ВООЗ, у країні повинно бути щеплено двома дозами трикомпонентної вакцини КПК, яку використовують в Україні, щонайменше 95% дітей. Це потрібно для забезпечення надійного захисту від хвороби. Зокрема, вакцини КПК захищають відразу від трьох захворювань: кору, епідемічного паротиту ("свинки") та краснухи. Також отримати щеплення КПК для дітей можна безкоштовно в межах Національного календаря профілактичних щеплень.

Якщо в лікарні немає вакцини проти кору, в МОЗ радять звернутися до керівника медзакладу або до департаменту охорони здоров’я чи Центру контролю та профілактики хвороб, якщо керівник не може надати необхідну інформацію. Також ви можете звернутися до контакт-центру МОЗ за номер 0 800 60 20 19, аби дізнатися, чи надходила вакцина проти кору до вашої області.

Нагадаємо, український лікар-педіатр Євген Комаровський пояснив, чому дітям можна гуляти на вулиці при застуді. На його думку, це навіть сприятиме швидшому одужанню.

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