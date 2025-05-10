Бесплатные коммунальные услуги в Украине: кто из пенсионеров может воспользоваться льготой
В Украине отдельные категории пенсионеров могут получить право на льготную или бесплатную оплату коммунальных услуг. Это касается не только оплаты электроэнергии, воды, отопления, но и приобретения твердого топлива и сжиженного газа.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины. Бесплатная коммуналка доступна пенсионерам, проживающим в сельской местности и ранее работавшим по определенным специальностям, в частности:
- учителями и преподавателями;
- медицинскими работниками;
- фармацевтами;
- специалистами по защите растений;
- библиотекарями;
- сотрудниками музеев;
- работниками образовательных или культурных учреждений государственной или коммунальной формы собственности.
Чтобы получить льготу, необходимо соблюсти еще одно условие: средний ежемесячный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 4 240 гривен.
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Как получить льготу на коммунальные услуги
Оформить льготную оплату за коммуналку можно несколькими способами:
- Обратившись лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- Из-за уполномоченных представителей органов местной власти;
- В онлайн-режиме на официальном веб портале ПФУ;
- Через мобильное приложение "Пенсионный фонд";
- А также с помощью государственного сервиса "Действие".
Какие документы нужны
Для подачи заявления понадобится:
- Подтверждение того, что пенсионер проживает в сельской местности;
- Справка, подтверждающая право на льготу – ее выдает учреждение, где работало лицо (в сфере образования, медицины, культуры и т.п.). Если заведение ликвидировано, документ оформляет сельский или поселковый совет на основе записей в трудовой книжке.
Льгота предоставляется только оформляющему ее пенсионеру и действует в течение одного года с момента подачи заявления. Она не распространяется на других членов семьи.
Раньше мы рассказывали, какие льготы доступны для украинских пенсионеров, но о них немногие знают.
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