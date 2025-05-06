Які пільги доступні для українських пенсіонерів, але про них мало хто знає
Пенсіонери в Україні мають можливість отримувати не тільки грошову допомогу. Держава також пропонує літнім громадянам низку соціальних пільг.
Йдеться про питання, пов’язані з комунальними послугами, транспортом та іншими сферами. Про це повідомляє "24 Канал".
Пільги дозволяють пенсіонерам знизити свої витрати та дещо підвищити якість життя. Зокрема, передбачено такі види допомоги:
- Безоплатний проїзд. Пенсіонери мають право не оплачувати квитки у міському громадському транспорті, на приміських автобусних маршрутах, а також у поїздах приміського сполучення.
- Комунальні пільги. Якщо пенсіонер мешкає в сільській місцевості та до виходу на пенсію працював у сфері освіти, охорони здоров’я, культури або в бібліотеці, він може розраховувати на 100% знижку при оплаті житлово-комунальних послуг, газу та палива.
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- Звільнення від сплати земельного податку. Згідно зі статтею 281.1 Податкового кодексу України, громадяни пенсійного віку не зобов’язані сплачувати цей податок.
- Безкоштовна правова допомога. Пенсіонери також мають право на безоплатну вторинну юридичну підтримку, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 4 722 гривні, або 6 056 гривень — для осіб з інвалідністю.
- Субсидії на оплату комунальних послуг. Пенсіонери можуть оформити допомогу на покриття витрат за ЖКП. Її розмір визначається індивідуально, залежно від сукупного доходу всіх мешканців домогосподарства.
Крім того, пенсіонери, які є власниками автомобілів з об’ємом двигуна до 2500 куб. см або електрокарів із потужністю двигуна до 100 кВт, мають право на знижку 50% при оформленні автострахування. Крім того, пенсіонери можуть безоплатно користуватися платними паркінгами.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які пільги мають право особи з інвалідністю 3 групи.
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