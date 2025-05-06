Какие льготы доступны для украинских пенсионеров, но о них мало кто знает
Пенсионеры в Украине имеют возможность получать не только денежную помощь. Государство также предлагает пожилым гражданам ряд социальных льгот.
Речь идет о вопросах, связанных с коммунальными услугами, транспортом и другими сферами. Об этом сообщает "24 Канал".
Льготы позволяют пенсионерам снизить свои расходы и несколько повысить качество жизни. В частности, предусмотрены следующие виды помощи:
- Бесплатный проезд. Пенсионеры имеют право не оплачивать билеты в общественном транспорте, на пригородных автобусных маршрутах, а также в поездах пригородного сообщения.
- Коммунальные льготы. Если пенсионер проживает в сельской местности и до выхода на пенсию работал в сфере образования, здравоохранения, культуры или библиотеки, он может рассчитывать на 100% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг, газа и топлива.
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- Освобождение от уплаты земельного налога. Согласно статье 281.1 Налогового кодекса Украины, граждане пенсионного возраста не обязаны платить этот налог.
- Бесплатная правовая помощь. Пенсионеры также имеют право на безвозмездную вторичную юридическую поддержку, если размер их пенсии не превышает 4722 гривны, или 6056 гривен — для лиц с инвалидностью.
- Субсидии для оплаты коммунальных услуг. Пенсионеры могут оформить пособие на покрытие расходов по ЖКУ. Ее размер определяется индивидуально в зависимости от совокупного дохода всех жильцов домохозяйства.
Кроме того, пенсионеры, которые являются владельцами автомобилей с объемом двигателя до 2500 куб. см или электрокаров с мощностью двигателя до 100 кВт, имеют право на скидку 50% при оформлении автострахования. Кроме того, пенсионеры могут бесплатно пользоваться платными паркингами.
Напомним, ранее мы рассказывали, на какие льготы имеют право лица с инвалидностью 3 группы.
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