Биткоин падает пятый уикенд подряд — временный тренд или новая реальность?

Биткойн продолжает терять в цене в выходные дни, и эта тенденция продолжается уже пять недель подряд. Аналитик Standard Chartered Джефф Кендрик обращает внимание, что подобное явление не является типичным для крипторынка: обычно наиболее значительные изменения курса происходят в будние дни, а выходные остаются более стабильными. Это вызывает обеспокоенность среди трейдеров и инвесторов, которые пытаются понять причины такой нестабильности. Они анализируют прошлые циклы рынка, стараясь найти аналогичные тенденции, но пока ситуация выглядит необычной даже для опытных игроков.

Одна из главных причин такой динамики — изменение поведения рынка. Многие трейдеры стали фиксировать прибыль перед началом выходных, что, в свою очередь, усиливает нисходящий тренд. Кроме того, в последнее время на рынок повлияли несколько важных событий, в частности, новости о DeepSeek AI и угроза введения пошлин администрацией Дональда Трампа. Эти факторы усилили неопределенность инвесторов и повысили волатильность биткойна. Также стоит отметить, что активность институциональных инвесторов, играющих ключевую роль в формировании курса BTC, в последнее время снизилась, что способствует еще большей нестабильности.

Пятница принесла кратковременное оживление: после публикации слабых данных о розничных продажах в США курс биткойна поднялся на 1,5% до $97 600. Эти показатели дали надежду на возможное смягчение политики Федеральной резервной системы. Однако эффект оказался недолгим, и вскоре курс снова упал до $96 400. Это свидетельствует о высокой нервозности на рынке и ожидании дальнейших макроэкономических сигналов. Кроме того, аналитики отмечают, что влияние регуляторной политики, особенно в США, может сыграть решающую роль в ближайшей перспективе, поэтому трейдеры внимательно следят за любыми новостями от SEC и Федеральной резервной системы.

Для криптоинвесторов эта ситуация означает необходимость пересмотра своих стратегий. Если раньше многие выбирали долгосрочное хранение активов, то сейчас резкие колебания курса заставляют часть участников рынка быть более гибкими и внимательно следить за макроэкономической ситуацией. Дополнительный фактор неопределенности — предстоящие трехдневные выходные в США, которые могут еще больше снизить ликвидность рынка. Трейдеры, работающие с фьючерсами и деривативами, вынуждены быть особенно осторожными, поскольку низкая ликвидность может привести к неожиданным резким движениям цены.

Главный вопрос сейчас — сможет ли биткойн преодолеть этот тренд и вернуться к стабильному росту? Ближайшие дни станут важным тестом для крипторынка и его способности адаптироваться к новым условиям. Пока инвесторы пытаются оценить потенциальные риски и возможности, но уверенность в стабильности остается под вопросом.

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