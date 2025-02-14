Біткойн падає п’ятий вікенд поспіль — тимчасовий тренд чи нова реальність?

Біткойн продовжує втрачати вартість у вихідні дні, і ця тенденція триває вже п’ять тижнів поспіль. Аналітик Standard Chartered Джефф Кендрік звертає увагу, що подібне явище не є типовим для крипторинку: зазвичай найбільші цінові зміни відбуваються у будні, а вихідні залишаються спокійнішими. Це викликає побоювання серед трейдерів та інвесторів, які намагаються зрозуміти причини такої нестабільності. Вони аналізують минулі цикли ринку, намагаючись знайти схожі тенденції, але поки що ситуація виглядає нетиповою навіть для досвідчених гравців.

Одна з основних причин такої динаміки — зміна поведінки ринку. Багато трейдерів стали фіксувати прибутки перед початком вихідних, що, своєю чергою, підсилює низхідний тренд. Крім того, останнім часом на ринок вплинули кілька важливих подій, зокрема новини про DeepSeek AI та загроза введення мит адміністрацією Дональда Трампа. Ці фактори посилили невпевненість інвесторів та підвищили волатильність біткойна. Також варто зазначити, що активність інституційних інвесторів, які відіграють ключову роль у формуванні курсу BTC, останнім часом знижується, що сприяє ще більшій нестабільності.

П’ятниця принесла короткочасне пожвавлення: після публікації слабких даних про роздрібні продажі у США курс біткойна піднявся на 1,5% до $97 600. Такі цифри дали надію на можливе пом’якшення політики Федеральної резервної системи. Проте ефект виявився нетривалим, і вже незабаром курс знову впав до $96 400. Це свідчить про загальну нервозність ринку та очікування подальших макроекономічних сигналів. Крім того, аналітики відзначають, що вплив регуляторної політики, особливо в США, може відіграти вирішальну роль у найближчій перспективі, тому трейдери уважно слідкують за будь-якими новинами з боку SEC та Федеральної резервної системи.

Для криптоінвесторів ця ситуація означає необхідність перегляду своїх стратегій. Якщо раніше багато хто обирав довгострокове зберігання активів, то зараз різкі коливання курсу змушують частину учасників ринку бути більш гнучкими та уважно стежити за макроекономічною ситуацією. Додатковий фактор невизначеності — майбутні триденні вихідні у США, які можуть ще більше знизити ліквідність ринку. Трейдери, які працюють з ф’ючерсами та деривативами, змушені бути особливо уважними, оскільки низька ліквідність може призвести до несподіваних різких рухів ціни.

Головне питання зараз — чи зможе біткойн подолати цей тренд і повернутися до стабільного зростання? Найближчі дні стануть важливим тестом для крипторинку та його здатності адаптуватися до нових умов. Поки що інвестори намагаються оцінити потенційний ризик та можливості, але впевненість у стабільності все ще залишається під питанням.

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