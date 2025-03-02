Биткоин снова выше $84 000: сигнал к росту или временный скачок?

Рынок криптовалют переживает новую волну оптимизма – биткоин снова преодолел отметку в $84 000, показывая рост после сложного периода. Это произошло на фоне позитивных изменений в мировой финансовой сфере, включая запланированный криптосаммит Дональда Трампа и решение BlackRock добавить биткоин в свои модельные портфели. Инвесторы внимательно следят за этими событиями, пытаясь понять, является ли это началом нового восходящего тренда или всего лишь кратковременным откатом.

За последние сутки курс биткоина вырос более чем на 3%, достигнув $84 400. Общий индекс CoinDesk 20 также показал положительную динамику, поднявшись на 1,5% до 2700 пунктов. Однако не все активы демонстрируют рост – криптовалюта Solana (SOL) потеряла около 3% своей стоимости. Несмотря на неоднозначную ситуацию на рынке, некоторые аналитики видят в этом признаки возможного начала нового этапа роста.

Одним из ключевых факторов, влияющих на настроения инвесторов, является предстоящий криптосаммит в США, который состоится 7 марта. Это событие привлекает внимание не только энтузиастов цифровых активов, но и представителей крупных финансовых институтов и регуляторов. Ожидается, что в саммите примут участие руководители ведущих криптовалютных компаний, инвесторы и государственные чиновники. Такое внимание к криптоиндустрии может способствовать формированию более благоприятной регуляторной среды в США, что, в свою очередь, позитивно отразится на всём рынке.

Не менее важную роль в текущем подъеме играет решение BlackRock, крупнейшей в мире инвестиционной компании, включить биткоин в свои модельные портфели. Доля криптовалюты в портфелях составит от 1% до 2%, что открывает новые перспективы для привлечения институциональных инвесторов. Такое решение может стать одним из факторов стабилизации рынка и увеличения спроса на цифровые активы в долгосрочной перспективе.

Несмотря на позитивные изменения, рынок криптовалют остается нестабильным. Волатильность, регуляторные риски и макроэкономические факторы продолжают оказывать влияние на цену биткоина и других криптоактивов. Инвесторам следует быть готовыми к возможным колебаниям и не забывать о рисках, связанных с вложениями в криптовалюту.

Является ли текущий рост началом нового "бычьего" цикла или это всего лишь временное оживление перед очередной коррекцией? Ответ на этот вопрос будет зависеть от дальнейшего развития событий – результатов криптосаммита, реакции регуляторов и общего настроения на рынке.

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