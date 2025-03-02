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Розваги

Біткоїн знову вище $84 000: сигнал до розвороту чи тимчасовий стрибок?

Анастасія Крищук

Зображення смартфона із відкритим додатком для торгівлі криптовалютою та двома фізичними монетами біткоїна на білому фоні
Попит на біткоїн зростає на тлі новин про його інституційне прийняття. Джерело: unsplash

Ринок криптовалют переживає нову хвилю оптимізму – біткоїн повернувся до рівня вище $84 000, демонструючи зростання після складного періоду. Це відбулося на тлі позитивних змін у світовій фінансовій сфері, зокрема запланованого криптосаміту Дональда Трампа та рішення BlackRock додати біткоїн до своїх модельних портфелів. Інвестори уважно спостерігають за цими подіями, намагаючись зрозуміти, чи є це початком нового зростаючого тренду, чи лише короткостроковим відскоком.

Протягом останньої доби курс біткоїна зріс на понад 3%, досягнувши позначки $84 400. Загальний індекс CoinDesk 20 також продемонстрував позитивну динаміку, піднявшись на 1,5% до 2700 пунктів. Водночас не всі активи йдуть вгору – криптовалюта Solana (SOL) втратила близько 3% своєї вартості. Незважаючи на неоднозначну ситуацію на ринку, деякі аналітики вбачають у цьому сигнали можливого початку нової фази зростання.

Одним із ключових факторів, що впливають на настрої інвесторів, є майбутній криптосаміт у США, який відбудеться 7 березня. Захід привертає увагу не лише ентузіастів цифрових активів, а й представників великих фінансових установ та регуляторів. Очікується, що в саміті візьмуть участь керівники провідних криптовалютних компаній, інвестори та державні посадовці. Така увага до криптоіндустрії може сприяти формуванню більш сприятливого регуляторного середовища в Сполучених Штатах, що, у свою чергу, позитивно позначиться на всьому ринку.

Не менш важливу роль у нинішньому підйомі відіграє рішення BlackRock, найбільшої у світі інвестиційної компанії, включити біткоїн до своїх модельних портфелів. Частка криптовалюти в портфелях становитиме від 1% до 2%, що відкриває нові перспективи для залучення інституційних інвесторів. Таке рішення може стати одним із факторів стабілізації ринку та збільшення попиту на цифрові активи в довгостроковій перспективі.

Попри позитивні зміни, криптовалютний ринок залишається нестабільним. Волатильність, регуляторні ризики та макроекономічні фактори продовжують впливати на ціну біткоїна та інших криптоактивів. Інвестори мають бути готові до можливих коливань і не забувати про ризики, пов’язані з інвестуванням у криптовалюту.

Чи стане нинішнє зростання початком нового "бичачого" циклу, чи це лише тимчасове пожвавлення перед новими корекціями? Відповідь на це питання залежатиме від подальшого розвитку подій – результатів криптосаміту, реакції регуляторів та загального настрою ринку.

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