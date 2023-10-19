Блоггер объяснила, как быстро и просто утеплить окна (видео)

Поддерживать тепло дома зимой может быть сложно. Однако есть быстрый и простой способ утепления окон, чтобы сохранить тепло.

Блоггер @somekindofvintage в TikTok поделилась бюджетным способом утепления окон, готовых к зимним месяцам. Потребуется маленькая пузырчатая пленка, ножницы и пульверизатор с водой внутри/

"Отрежьте пузырчатую пленку так, чтобы она поместилась внутри оконной рамы, затем слегка брызните водой на все стекло. Затем положите пузырчатую пленку на стекло, прижав ее, чтобы она прилипла к воде", – пояснила блоггер.

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Она рекомендует расположить сторону с пузырьками наружу, чтобы они касались стекла. Пузырчатая пленка не препятствует поступлению естественного света, как это сделали шторы или жалюзи.

По словам экспертов Glass Doctor, добавление слоя пузырьковой пленки к окнам может создать дополнительный слой энергосберегающей защиты. Это поможет сэкономить на отоплении зимой.

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