Силы специальных операций Украины продолжают успешно бороться с российскими оккупантами. По последним данным, сразу несколько подразделений ССО на Курщине совершили серию точных ударов по враждебным логистическим целям.

Как сообщают в ССО, враг активно пытался переправить через реку свои силы и средства, используя понтонные переправы. Однако украинские защитники нанесли по ним мощный огневой удар.

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Благодаря слаженным действиям разведки, артиллерии и операторов FPV-дронов было уничтожено 7 единиц вражеской техники, среди которых 5 понтонных автомобилей. Каждое подразделение выполнило свою задачу отлично: разведчики обнаружили вражеские колонны, операторы дронов корректировали огонь, а артиллеристы уничтожали цели.

Опубликованные видеоматериалы наглядно демонстрируют высокую эффективность работы спецназовцев. Их профессионализм и отвага позволяют наносить ощутимые потери противнику и ослаблять его наступательные способности.

В российских пабликах появились видео, на которых можно заметить разбитую российскую колонну инженерных машин с понтонными переправами, которые не успели развернуться на Курщине.

Ранее мы сообщали, что украинские силы привлекли к боям на Донбассе 30 собак-робоов из Британии.

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