Бойцам 31 ОМБр удалось прорваться из окружения с Прогресса в Донецкой области – DeepState

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны успешно сдерживают наступление российских оккупантов в районе населенных пунктов Прогресс, Лозоватское, Ивановка и Воздвиженка.

24 июля 2024 года аналитики проекта DeepState сообщили, что по данным бойцов двух батальонов 31 ОМБр, существует угроза окружения у Прогресса из-за того, что россияне образовали "горловину" южнее населенного пункта Лозоватское.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" заявила, что украинские войска держат оборону в направлении Прогресса, Лозоватского, Ивановки и Воздвиженки. Хотя в ОСУВ признали, что ситуация "сложная и напряженная".

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В четверг, 25 июля, в DeepState отметили, что около 14:00 среды 24 июля ряд наблюдательных пунктов первого и третьего батальонов попал в полное окружение.

Карта фронта 25 июля. Источник: t.me/DeepStateUA

"Командир бригады так и не отдал приказ на прорыв, поэтому находившийся в том районе личный состав поставил того перед фактом, что ребята будут прорываться с боем. С помощью слаженных действий артиллерии, аэроразведки и смежных сил, а также под управлением офицеров на местах, ребята из 1 и 3 батальонов смогли вырваться из оцепления в полном составе", – пишут в сообществе.

Это была очень опасная и тяжелая операция.

"Задержка хотя бы на пару часов могла привести ко второму кольцу окружения... Самое главное — бойцы живы и продолжают сдерживать врага. 31 и 47 ОМБр остаются на том участке главными столбами обороны. Конечно, не без помощи прикомандированных подразделений, которых достаточно много", – добавили в сообществе.

Напомним, мы сообщали о воине 1-й бригады Национальной гвардии Украины на псевдо "Хантер", который в одиночку отразил вражеский штурм, ликвидировал оккупантов и спас собратьев.

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