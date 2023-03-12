Бойцы 3 ОШБр и 1-го мехбата у Бахмута из минометов ударили по складу с БК и позициям оккупантов (видео)

В Бахмутском направлении украинским защитникам удалось ликвидировать российский склад с боекомплектами. Также были уничтожены враждебные позиции.

По врагу отработали минометчики 3-й отдельной штурмовой бригады и бойцы 1-го механизированного батальона. Кадры их работы появились в сети.

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Видео дня

"Бахмутское направление, работают минометы 3 ОШБр. По делу 120-мм калибр. Позиции оккупантов поражены, а состав из БК уничтожен", — прокомментировали это видео в бригаде.

Справка: 3 ОШБр – это подразделение, сформированное ветеранами АЗОВа 24 февраля 2022 года. Бойцы бригады выполняют задачи по защите территориальной целостности страны от российского агрессора.

Предлагаем вашему вниманию кадры боя украинских защитников, во время которого был ликвидирован вражеский танк вместе с экипажем.

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