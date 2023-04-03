Бойцы 8-го батальона добровольцев показали эффектное видео уничтожение полного боеприпасов грузовика врага

Украинские бойцы на одном из участков фронта взорвали вражеский грузовик, перевозивший боеприпасы. После попадания снаряда грузовик разнесло вместе с боекомплектом.

Кадрамы своей работы поделились бойцы 8-го отдельного батальона "Аратта" имени Андрея Гергерта Украинской добровольческой армии в соцсетях.

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"Посмотрите, как хорошо пылает руснявый КамАЗ с БК", – прокомментировали эти кадры наши защитники.

На днях 8-й отдельный батальон Аратта имени Андрея Гергерта УГА показал, как точным ударом бойцы батальона ликвидировали российскую БМП, которую заметила их аэроразведка.

Напомним, ранее бойцы из бригады "Красная калина" показали, как метко уничтожали врага из дронов.

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