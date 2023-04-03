Бійці 8-го батальйону добровольців показали ефектне відео знищення повної боєприпасів вантажівки ворога

Українські бійці на одній з ділянок фронту підірвали ворожу вантажівку, що перевозила боєприпаси. Після влучання снаряда вантажівку рознесло разом з боєкомплектом.

Кадрами своєї роботи поділилися бійці 8-ого окремого батальйону "Аратта" імені Андрія Гергерта Української добровольчої армії у соцмережах.

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"Подивіться, як гарно палає руснявий КамАЗ з БК", – прокоментували ці кадри наші захисники.

Днями 8-й окремий батальйон Аратта імені Андрія Гергерта УДА показав, як влучним ударом бійці батальйону ліквідували російську БМП, яку помітила їхня аеророзвідка.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади "Червона калина" показали, як влучно нищили ворога з дронів.

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