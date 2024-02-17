Бойцы 'Азова' уничтожили российского комбата под Кременной (видео)

Бойцы из 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожили российский комбат. Это произошло в лесах под Кременной.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе НГУ в Telegram 17 февраля. Российские военные пытались эвакуировать тело убитого офицера в Кременную.

12 бригада специального назначения "Азов" НГУ ликвидировала российского комбата в лесах под Кременной, говорится в сообщении.

Читайте также: Бойцы 128 ОГШБр показали, как уничтожили российскую технику возле Бахмута

По блиндажу Вооруженных сил Российской Федерации нанесла удар артиллерия бригады "Азов" во взаимодействии с аэроразведкой. Кроме этого, украинские бойцы узнали радиоперехват оккупантов о смерти российского командира. Его тело пытаются эвакуировать в Кременную.

"200 комбата несут. И просят помощи вывезти его в Кременную", – сказал российский военный.

В НГУ опубликовали видео с беспилотного летательного аппарата, на котором показали взрыв после удара по блиндажу ВС РФ. После этого в небо взвился огонь и густой черный дым.

Ранее аэроразведчики роты ударных беспилотников "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показали, как курят технику кафиров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!