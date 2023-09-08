Бойцы из подразделения Khorne Group эффектно 'запустили в воздух' две САУ 2С19 'Мста-С' окупантов (видео)

На Запорожском направлении фронта бойцам из подразделения Khorne Group удалось "задвохсотить" сразу две российские самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С".

Видео подрыва САУ опубликовано в Телеграм-канале Khorne Group. На кадрах можно увидеть, как аэроразведчики зафиксировали в поле у посадок российскую САУ 2С19 "Мста-С", передали координаты арте 116-й ОМБр. Артиллеристы попали точно в САУ, после чего она взлетела в воздух.

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Видео дня

"День начался с обстрела. Но оно того стоит. Выбили 2С19 "МСТА-С" орков… Арта 116 бригады – топ", – говорится в описании к видео.

2С19 "Мста-С" - советская и русская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения.

2С19 "Мста-С" пришла на смену самоходной гаубице 2С3 "Акация". Она имеет лучшие характеристики, чем предшественница, в частности, большую дальность стрельбы, скорострельность и точность.

Напомним, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что российские военные до последнего сразятся за Токмак в Запорожской области. Ведь этот город является железнодорожным узлом, через который пролегает железная дорога в Мелитополь и дальше в Джанкой во временно оккупированном Крыму.

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