Бойцы ССО разбили артдивизион ВС РФ: потери, понесенные оккупантами (видео)

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили дивизион артиллерийских средств Вооруженных сил Российской Федерации. Это произошло на Южном направлении.

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Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram. Уничтожением врага занималась одна из групп БпАК 73-го морского центра ССО.

Силы специальных операций продолжают наносить огневые поражения по противнику на Южном направлении, говорится в сообщении.

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В пресс-службе ССО отметили, что одна из групп ударных БпАК 73-го морского центра ССО ликвидировала российский артдивизион и несколько единиц бронированной и автомобильной техники за десять дней работы. В результате действий операторов беспилотников было уничтожено:

гаубицы Д-30;

танк;

БТРы.

Также военные показали фрагменты своей работы в Южном направлении. В опубликованном ролике бойцы показали, как обнаруживали военную технику русских оккупантов на разных участках фронта. После чего украинцы сбрасывали снаряд из БПЛА, в результате чего машины врага были полностью уничтожены.

Напомним, бойцы 47 бригады на Авдеевском направлении с помощью Bradley разобрали российский танк Т-90М "Прорыв".

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