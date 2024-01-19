Бійці ССО розбили артдивізіон ЗС РФ: втрати, яких зазнали окупанти (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили дивізіон артилерійських засобів Збройних сил Російської Федерації. Це сталося на Південному напрямку.

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Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram. Знищенням ворога займалася одна з груп БпАК 73-го морського центру ССО.

Сили спеціальних операцій продовжують завдавати вогневих уражень по противнику на Південному напрямку, йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі ССО зазначили, що одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО ліквідувала російський артдивізіон та кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки за десять днів роботи. У результаті дій операторів безпілотників було знищено:

гаубиці Д-30;

танк;

БТРи.

Також військові показали фрагменти своєї роботи на Південному напрямку. В опублікованому ролику бійці показали, як виявляли військову техніку російських окупантів на різних ділянках фронту. Після чого українці скидали снаряд з БПЛА, в результаті чого машини ворога були повністю знищені.

Нагадаємо, бійці 47 бригади на Авдіївському напрямку за допомогою Bradley розібрали російський танк Т-90М "Прорив".

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