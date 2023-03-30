Бойцы ВСУ с одного выстрела уничтожили склад БК оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские военные под Бахмутом уничтожили вражеский склад с БК. Кроме этого, бойцам удалось также ликвидировать военную технику оккупантов.

Для уничтожения позиции россиян потребовался один выстрел. Об этом сообщили на Telegram-канале Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Уничтожение позиции врага провели разведчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского совместно с артиллеристами 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича и 45-й отдельной артбригады ВСУ.

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Видео дня

На видео можно увидеть локацию, на которой оккупанты разместили склад БК и военную технику. После попадания снаряда на этом месте начался сильный пожар. БК оккупантов начал взрываться, огонь перекинулся на военную технику.

Точное время и место уничтожения склада оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в том числе "Шилку" и "Зоопарк".

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