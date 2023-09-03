Более 4 метров в длину: в Миссисипи охотники поймали гигантского аллигатора (фото)

На юго-востоке США в Миссисипи охотники охотились наибольшего среди когда-либо виденных в этой местности аллигатора. Он имел длину 4,34 метра, а весом 364 килограмма.

Как сообщает Live Science, этот гигант плавал в реке Язу. Раньше здесь поймали аллигатора длиной 4,29 м и весом 347,5 кг. Это было в 2017 году.

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По данным MDWFP, это была "разрешенная охота" на аллигаторов, которая проводится в последнюю пятницу августа каждый год.

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Один из охотников Дональд Вудс заметил, что впервые встретил такого гигантского аллигатора. Он говорит, что его заметили поздно вечером, когда уже смеркалось. Команде охотников понадобилось семь часов, чтобы обуздать и убить зверя.

Только подняв аллигатора на свою лодку, охотники поняли, насколько она гигантская. "Мы были просто поражены, насколько широка была его спина и как велика голова, честно говоря, это было сюрреалистично", — сказал Вудс.

Команда сообщила о своем "улове" координатора MDWFP Alligator Program Эндрю Арнетта, он официально измерил и взвесил животное перед тем, как объявить новый рекорд.

Напомним, в Южной Африке 53-летний сафари-гид снял на камеру невероятные кадры сражения между слоном и крокодилом в реке Луангва.

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