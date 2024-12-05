Большинство украинских энергообъектов находятся под вторым уровнем защиты от вражеских атак.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что большинство энергетических объектов страны имеют второй уровень защиты, что позволяет снизить последствия атак со стороны России.

Об этом он сообщил во время выступления на Ukrainian Energy Security Dialogue 2024, передает Общественное.

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"На сегодняшний день значительное количество объектов оснащено вторым уровнем защиты, что позволяет уменьшить последствия атак. Однако единственным эффективным способом защиты остаются системы ПВО. И это подтвердят любые военные, поскольку, когда летит трехтонная бомба, единственный способ защитить объект — это уничтожить ее еще до того, как она достигнет цели", - отметил Колесник.

Он также сообщил, что 26 августа Россия применила более 260 единиц вооружения общей стоимостью 1 млрд долларов для атак. Поэтому используются графики ограничения электроснабжения и почасовые отключения для стабилизации энергосистемы.

Напомним, украинцам посоветовали готовиться к тяжелой зиме.

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