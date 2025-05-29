Большинству украинских водителей грозит штраф до 8500 грн: за что могут наказать

Большинство водителей в Украине до сих пор игнорируют базовые требования безопасности во время движения. Согласно последним исследованиям, лишь меньшая половина автолюбителей регулярно пользуется ремнями безопасности. Еще меньше из них заботятся о том, чтобы пассажиры в авто также были пристегнуты.

В то же время мало кто осознает, что такая халатность в соблюдении правил дорожного движения может обернуться существенным штрафом в определенных ситуациях. Об этом пишет UAportal со ссылкой на SUV News.

В стандартных условиях за езду без пристегнутого ремня безопасности водителю грозит штраф в размере 510 гривен. Такая же сумма взимается и за каждого пассажира, который находится в автомобиле непристегнутым. Важно осознавать, что ответственность в первую очередь несет именно водитель – даже в случаях, когда пассажиры сознательно отказываются пользоваться ремнем. Водитель обязан убедиться, что все в салоне пристегнуты, прежде чем начать движение.

Читайте также: В Украине хотят кардинально изменить систему штрафов за превышение скорости: подробности

Если кому-то кажется, что штраф в размере 510 гривен является слишком незначительным, следует учесть, что в случае ДТП санкции за такое нарушение могут достигать от 2 400 до 8 500 гривен. Когда пассажир получает травмы и не был пристегнут, ответственность возлагается на водителя, который не проверил соблюдение мер безопасности перед началом поездки. Даже если водитель двигался согласно правилам дорожного движения и стал жертвой непредвиденных обстоятельств, ответственность за пострадавшего пассажира будет оставаться на нем.

Почему крайне важно использовать ремни безопасности

Специалисты подчеркивают, что согласно статистике, ремни безопасности значительно снижают риск получения тяжелых травм даже при небольших скоростях столкновения. Пассажиры, которые пользуются ремнями, имеют гораздо более высокие шансы выжить в случае аварии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине планируется значительно усилить наказание для водителей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!