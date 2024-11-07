'Борисполь' и аэропорт 'Львов' могут восстановить полеты уже с января 2025 года: какие нюансы

До конца января 2025 года в Украине может возобновить работу один из двух ключевых аэропортов - "Львов" или "Борисполь". Об этом заявил старший партнер Marsh McLennan Криспин Эллисон в ходе 10-го Киевского международного экономического форума.

Эллисон сообщил, что при благоприятных условиях уже в январе 2025 года пять-шесть авиакомпаний будут готовы возобновить полеты. Он отметил, что обеспечить страхование для авиации легче в случае возобновления работы аэропорта "Львов". Однако президент Владимир Зеленский настаивает на приоритетном открытии международного аэропорта Борисполь. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Эллисона, для страхования пассажирских самолетов типа Airbus-320 и Boeing-737 необходимо покрытие на сумму не менее $750 млн. Решение о запуске полетов будет зависеть от Офиса президента, который будет учитывать состояние противовоздушной обороны и общую ситуацию безопасности.

Эллисон также отметил, что Львов безопаснее Тель-Авива, хотя это утверждение не всем нравится.

Программа страхования судов UNITY, реализуемая Marsh McLennan и пулом страховых компаний под руководством АСКОТ, успешно действует в Черноморских портах. Ее общий страховой фонд составляет $50 млн.

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Перспектива возобновления авиасообщения связана с "дорожной картой", разработанной Минвосстановления при поддержке посольства США. Эта программа определяет условия открытия воздушного пространства Украины в условиях военного положения.

Решение о функционировании украинских аэропортов в ближайшее время будет зависеть от ситуации безопасности и механизмов страхования. Власти делают акцент на аэропорту "Борисполь" во избежание рисков, связанных с длительным простоем главного авиахаба страны.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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