Буданов назвал количество солдат КНДР, которые в скором времени будут готовы к войне с Украиной

Около 11 тысяч солдат КНДР проходят подготовку на востоке РФ. Уже с 1 ноября войско будет готово к войне против Украины.

Глава ГУР отметил, что эти войска будут использовать российскую технику и боеприпасы. Об этом Буданов заявил в комментарии The War Zone.

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Первое подразделение из 2600 солдат будет отправлено в Курскую область. Что касается дальнейших планов перемещения остальных северокорейских войск, информация пока отсутствует.

"У нас сейчас нет полной картины", – заявил Буданов.

Напомним, Буданов сказал, как победить россию.

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