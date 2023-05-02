Будет как новый: 5 способов очистить силиконовый чехол для смартфона от желтизны

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни и правильный уход за ними поможет сохранить их эстетическую привлекательность и длительный срок службы. Чехлы для смартфонов обычно сделаны из силикона, который со временем может начать желтеть. Предлагаем вам несколько советов, как отмыть пожелтевший силиконовый чехол в домашних условиях.

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Есть несколько причин, почему чехол желтеет:

Ультрафиолетовые лучи могут влиять на изменение цвета силикона. Поэтому старайтесь не оставлять чехол на открытом солнце подольше, чем нужно.

Нахождение вблизи отопительных приборов или чрезмерное нагревание батареи также может привести к изменению цвета.

Чехол может пожелтеть из-за накопления грязи. Силикон – пористый материал, и даже если вы будете использовать чехол максимально осторожно и регулярно за ним ухаживать, со временем он все равно впитает в себя пыль и изменит цвет.

Процесс окислительной деструкции может запуститься при контакте силикона с кислородом.

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Как очистить силиконовый чехол

Самое главное – используйте мягкие моющие средства, такие как мыло или мягкий очиститель. Не используйте хлорсодержащие средства, поскольку они могут сделать силикон матовым и еще более пожелтевшим. Кроме того, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить чехол механически во время чистки. Не используйте острые или жесткие предметы.

Используйте мыльный раствор. Для этого смешайте 3 чайные ложки мыльного вещества с водой до получения кремовой консистенции. Раствор должен быть достаточно пенным. Затем опустите чехол в раствор и удерживайте его там в течение 20-60 минут в зависимости от степени загрязнения. Если нужно, вы можете использовать мягкую мочалку. Затем промойте изделие чистой водой и высушите естественным образом; Используйте соду. Этот метод можно использовать, когда чехол очень загрязнен. Смешайте соду с небольшим количеством воды, нанесите на проблемные участки, дайте немного времени веществу подействовать. Затем потрите чехол мягкой мочалкой, прополощите в чистой воде и дайте высохнуть; Используйте лимонную кислоту. Сначала помойте чехол жидким мылом и прополощите в чистой воде. Нанесите небольшое количество лимонной кислоты на влажную поверхность. Очистите мягкой зубной щеткой чехол, не производя сильного нажима. Смойте остатки лимонной кислоты проточной водой, когда желтизна отмоется. Протрите изделие полотенцем и дайте ему просохнуть; Используйте ацетон. Если на силиконовом чехле остались следы шариковой ручки, можно легко удалить их, применяя жидкость для снятия лака, такую как ацетон. Однако следует помнить, что этот способ не подходит для изделий из цветного силикона; Используйте зубную пасту. Чтобы избавиться от желтизны на чехле, можно воспользоваться зубной пастой. Для этого необходимо выдавить необходимое количество пасты на чехол, распределить по всей поверхности с помощью влажной зубной щетки и оставить на 10-15 минут, избежав высыхания пасты. Затем щеткой следует протереть изделие, после чего его необходимо промыть и высушить. Зубные пасты содержат отбеливающие компоненты, помогающие эффективно удалить желтизну.

Если на гаджете появились царапины и потертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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