Будет ли действовать льготный проезд для участников боевых действий в 2025: что нужно знать
В Украине участники боевых действий (УБД) имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, но иногда перевозчики отказывают в предоставлении этой льготы. Обычно это связано с отсутствием компенсаций за перевозку ветеранов, но такие обстоятельства не являются основанием для отказа.
О том, могут ли УБД отказать в льготном проезде в 2025 году, разъяснили на сайте Армия Inform. Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд во всех видах городского транспорта, автобусах пригородных и междугородных маршрутов, а также на железнодорожном и водном транспорте согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны".
Для этого необходимо иметь удостоверение УБД при себе и, если используются автоматизированные системы, электронный билет. Если УБД отказали в льготном проезде, это нарушение закона. В таком случае важно отстаивать свои права, действовать в соответствии с законодательством, чтобы вернуть израсходованные средства и получить компенсацию за моральный ущерб.
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Что делать, если отказали в бесплатном проезде?
Если перевозчик отказывает в проезде, несмотря на наличие удостоверения участника боевых действий, необходимо:
- Сохранить билет.
- Записать контакты свидетелей отказа.
- Зафиксировать номер транспорта, время и маршрут поездки.
- Узнайте название перевозчика и его контактные данные (обычно они есть у водителя).
Далее нужно подать заявление о нарушении ваших прав в трех экземплярах:
- в Национальную полицию;
- к Укртрансбезопасности (Государственной службе Украины по безопасности на транспорте);
- в орган местного самоуправления, через который проходит маршрут.
К заявлению прикрепите копии удостоверения УБД и билета. За неправомерный отказ в льготном проезде предусмотрена административная ответственность по статье 133-1 Кодекса об административных правонарушениях.
Безосновательный отказ в предоставлении льготного проезда карается штрафом для водителей и перевозчиков в размере 50 тысяч рублей.
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