Безкоштовний проїзд у київському метро в лютому: хто має право на пільги
Щодня тисячі українців обирають метро як швидкий і зручний спосіб пересування містом. Для більшості пасажирів вартість однієї поїздки становить 8 гривень, проте деякі категорії громадян мають право користуватися підземкою безкоштовно.
Київський метрополітен надає пільговий проїзд, аби зробити транспорт доступнішим та підтримати соціально вразливі верстви населення. Інформація про те, хто може їздити в метро безкоштовно у лютому 2025 року, опублікована на офіційному сайті Київського метрополітену.
Хто має право на безкоштовний проїзд у метро
У київському метрополітені безкоштовний проїзд надається ветеранам, людям з інвалідністю та кільком іншим категоріям громадян. Зокрема, пільги поширюються на:
- Учасників бойових дій (за умови наявності посвідчення або "Картки киянина").
- Осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових дій, та їх супроводжуючих (за наявності відповідного документа).
- Постраждалих під час Революції Гідності (при пред'явленні посвідчення або довідки).
- Учасників Другої світової війни та інших осіб, які мають право на пільговий проїзд за законодавством.
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Також безкоштовний проїзд надається особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС, зокрема:
- Ліквідаторам 2-ї категорії.
- Дітям з інвалідністю, які постраждали через аварію.
- Людям з інвалідністю, що брали участь у ліквідації наслідків катастрофи або зазнали її впливу.
Чи мають право ветерани на безкоштовний проїзд у метро?
Безкоштовний проїзд також доступний для ветеранів різних служб, зокрема:
- Колишніх працівників Національної поліції, податкової міліції та Державної служби спеціального зв'язку.
- Ветеранів пожежної охорони, військової служби та органів внутрішніх справ.
- Колишніх співробітників Державної кримінально-виконавчої служби та служби цивільного захисту.Також пільги поширюються на військовослужбовців, які стали інвалідами через бойові дії, а також на батьків загиблих, померлих або зниклих безвісти військових.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в якому транспорті пенсіонерам можна їздити безкоштовно.
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