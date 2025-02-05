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Бесплатный проезд в киевском метро в феврале: кто имеет право на льготы

Анастасия Крыщук

Бесплатный проезд в киевском метро в феврале: кто имеет право на льготы
Кто не будет платить за проезд в метро в феврале. Источник: Киевский метрополитен

Каждый день тысячи украинцев выбирают метро как быстрый и удобный способ передвижения по городу. Для большинства пассажиров стоимость одной поездки составляет 8 гривен, но некоторые категории граждан имеют право пользоваться подземкой бесплатно.

Киевский метрополитен предоставляет льготный проезд, чтобы сделать транспорт более доступным и поддержать социально уязвимые слои населения. Информация о том, кто может ездить в метро бесплатно в феврале 2025 года, опубликована на официальном сайте Киевского метрополитена.

Кто имеет право на бесплатный проезд в метро

В киевском метрополитене бесплатный проезд предоставляется ветеранам, людям с инвалидностью и нескольким другим категориям граждан. В частности, льготы распространяются на:

  • Участников боевых действий (при наличии удостоверения или "Карты киевлянина").
  • Лиц с инвалидностью, полученной в результате боевых действий, и их сопровождающих (при наличии соответствующего документа).
  • Пострадавшие во время Революции Достоинства (при предъявлении удостоверения или справки).
  • Участников Второй мировой войны и других лиц, имеющих право на льготный проезд по законодательству.

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Также бесплатный проезд предоставляется лицам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС.

  • Ликвидаторам 2-й категории.
  • Детям с инвалидностью, пострадавшим из-за аварии.
  • Людям с инвалидностью, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы или подвергшихся ее влиянию.

Имеют ли право ветераны на бесплатный проезд в метро?

Бесплатный проезд также доступен для ветеранов разных служб, в частности:

  1. Бывших работников Национальной полиции, налоговой милиции и Государственной службы специальной связи.
  2. Ветеранов пожарной охраны, военной службы и органов внутренних дел.
  3. Бывшие сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы и службы гражданской защиты. Также льготы распространяются на военнослужащих, ставших инвалидами из-за боевых действий, а также на родителей погибших, умерших или пропавших без вести военных.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каком транспорте пенсионерам можно ездить бесплатно.

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