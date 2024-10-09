Будет ли возможность у студента закончить учебный год в случае мобилизации

Украинские студенты, не соблюдающие принцип последовательности в получении образования, могут потерять право на отсрочку от мобилизации. Это может привести к призыву на военную службу даже во время учебного процесса.

По информации портала "Юристи.UA", студенты в Украине обычно имеют право на отсрочку от мобилизации, независимо от возраста. Однако если в справке из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО) указано нарушение принципа последовательности получения образования, это право аннулируется.

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Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, подчеркнул, что процесс мобилизации не привязан к учебному году. Это означает, что студента, потерявшего право на отсрочку, могут призвать в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в любой момент, не дожидаясь завершения семестра или учебного года.

Таким образом, студенты, нарушившие правила последовательности получения образования, должны быть готовы к возможному призыву в армию независимо от этапа обучения. Это подчеркивает важность соблюдения установленных образовательных норм для сохранения права на отсрочку от мобилизации.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируется обновить систему бронирования работников, имеющих важное значение для экономики на фоне мобилизации. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время более 900 тысяч граждан имеют "бронь", и правительство допускает возможность увеличения этого показателя.

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